Nhận định Nice – Monaco vào lúc 21:00 ngày 08/02 đang thu hút sự chú ý đặc biệt của giới mộ điệu túc cầu giáo tại Pháp. Cuộc chạm trán tại Allianz Riviera không chỉ đơn thuần là một trận đấu tại Ligue 1, mà còn là cuộc chiến khẳng định vị thế số một tại vùng biển Côte d’Azur thơ mộng.

Vài nét về phong độ của Nice – Monaco

Nice bước vào trận đấu này với một chuỗi phong độ khá phập phù, gây ra nhiều lo ngại cho các cổ động viên nhà. Nhìn lại 3 trận đấu gần nhất, Đại bàng đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc từ niềm vui chiến thắng đến nỗi thất vọng cay đắng. Tại đấu trường Europa League, họ đã để thua sát nút 0-1 trước Ludogorets, một trận đấu mà hàng công thi đấu bế tắc và thiếu đi sự sắc sảo cần thiết.

Ngay sau đó tại Ligue 1, Nice tiếp tục để Brest cầm chân với tỷ số hòa 2-2 đầy tiếc nuối dù đã có những thời điểm kiểm soát tốt thế trận. Tuy nhiên, điểm sáng lớn nhất chính là chiến thắng kịch tính 3-2 trước Montpellier tại Coupe de France, cho thấy tinh thần chiến đấu quật cường của các cầu thủ áo đỏ đen.

Về phía đội khách, Monaco cũng đang cho thấy những dấu hiệu thiếu ổn định trong thời gian gần đây. Đội bóng Công quốc vừa phải nhận thất bại nặng nề 1-3 trước Strasbourg tại Coupe de France, khiến tham vọng giành danh hiệu quốc nội của họ bị dội một gáo nước lạnh.

Dẫu vậy, tại đấu trường Champions League, Monaco đã chứng minh được bản lĩnh khi cầm hòa đối thủ cực mạnh Juventus với tỷ số 0-0 bằng một lối chơi kỷ luật và chặt chẽ. Đáng chú ý nhất chính là màn hủy diệt Rennes 4-0 tại Ligue 1 vào đầu tháng 2, nơi hàng công của Monaco đã phô diễn sức mạnh khủng khiếp. Sự thăng hoa của các tiền đạo giúp Monaco luôn là mối đe dọa thường trực đối với bất kỳ hàng phòng ngự nào tại giải đấu năm nay.

Hai đội đang thi đấu thiếu ổn định

Lịch sử đối đầu Nice – Monaco

Lịch sử đối đầu giữa hai đội bóng láng giềng luôn diễn ra vô cùng căng thẳng và đầy tính cống hiến. Trong những năm gần đây, cán cân đối đầu đang khá cân bằng khi mỗi bên đều có những khoảnh khắc áp đảo đối phương. Monaco thường tận dụng tốt các tình huống dàn xếp tấn công trung lộ, trong khi Nice lại cực kỳ lợi hại với các pha xuống biên tốc độ.

Những trận Derby d’Azur hiếm khi kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi cho cả hai đội. Tại Allianz Riviera, Nice luôn thi đấu với hơn 100% khả năng để tri ân khán giả nhà, tạo nên rào cản không nhỏ cho bất cứ đội khách nào. Monaco dù sở hữu đội hình đắt giá hơn nhưng thường gặp khó khăn trước lối đá áp sát tầm cao và không ngại va chạm của đội chủ nhà.

Bảng tỷ lệ kèo trận Nice – Monaco

Dưới đây là bảng tỷ lệ kèo tham khảo được cập nhật cho trận đại chiến giữa Nice và Monaco:

Soi kèo chấp

Với mức kèo Monaco chấp 0.25 trái, nhà cái đang đặt niềm tin nhẹ nhàng vào đội bóng của những tài năng trẻ. Tuy nhiên, Nice không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt khi được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc. Phong độ sân nhà của Nice thường rất ổn định, giúp họ đứng vững trước những áp lực mà các đội bóng lớn tạo ra. Lựa chọn đội chủ nhà Nice trong trận đấu này sẽ mang lại sự an toàn cao hơn cho người chơi cá cược.

Dự đoán: Nice +0.25

Soi kèo châu Âu

Tỷ lệ kèo châu Âu cho thấy sự phân vân của giới chuyên môn về một kết quả thắng thua rõ rệt. Monaco có hàng công sắc bén nhưng Nice lại sở hữu tinh thần chiến đấu quật cường mỗi khi gặp kình địch. Một kết quả hòa có vẻ là kịch bản hợp lý nhất khi cả hai đội đều muốn tránh một trận thua muối mặt trong trận derby. Việc chia điểm sẽ phản ánh đúng cục diện giằng co mà hai huấn luyện viên sẽ triển khai trên sân.

Dự đoán: Hòa

Soi kèo Tài Xỉu

Mức tài xỉu 3.25 bàn là con số hoàn toàn có thể vượt qua nếu nhìn vào hiệu suất ghi bàn gần đây của hai đội. Cả Nice và Monaco đều đang sở hữu hàng thủ chơi thiếu tập trung, thường xuyên để thủng lưới trong những phút cuối trận. Những lần gặp nhau trước đó giữa họ thường xuyên nổ Tài với những màn rượt đuổi tỷ số kịch tính đến phút chót. Đầu tư vào cửa Tài sẽ là quyết định sáng suốt cho những ai yêu thích bóng đá tấn công.

Dự đoán: Tài 3.25

Dự đoán tỷ số

Trận đấu dự kiến sẽ bắt đầu với tốc độ cao khi cả hai đội đều muốn tìm kiếm bàn thắng sớm để chiếm ưu thế. Nice sẽ tận dụng sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán đài để dồn ép, trong khi Monaco chờ đợi thời cơ phản công sắc lẹm. Với sự tương đồng về lực lượng và phong độ hiện tại, một trận hòa mãn nhãn là điều dễ xảy ra nhất.

Dự đoán tỷ số: Nice 2-2 Monaco

Hai đội sẽ chia điểm cho nhau

Tổng kết

Trận cầu Nhận định Nice – Monaco vào lúc 21:00 ngày 08/02 xoilac hứa hẹn mang đến một bữa tiệc bóng đá thịnh soạn. Đây là cơ hội để các ngôi sao của hai đội khẳng định giá trị bản thân trong một trận đấu có tầm ảnh hưởng lớn đến tham vọng cả mùa giải.